Giustizia: condannato per corruzione, giudice al Tar Vda

(ANSA) - AOSTA, 5 FEB - Arrestato nel 2013 e condannato nel 2016 in primo grado a otto anni per corruzione in atti giudiziari, il giudice Franco Angelo Maria De Bernardi dal 2018 è in servizio al Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta. La notizia è riportata dal Corriere della sera in un articolo che evidenzia la lentezza dei processi in Italia. Il giudice De Bernardi, che a giugno andrà in pensione, era stato arrestato per "compravendita di sentenze" quando era in organico al Tar del Lazio. Secondo l'accusa si era accordato con una avvocato "per indirizzare clienti verso il suo studio legale e porre in essere a loro favore indebite interferenze su assegnazioni, procedure e decisioni". Dopo la sospensione cautelare dal servizio (prima nel 2013 e poi rinnovata nel 2016 a seguito della condanna), il Csm amministrativo ha deciso di assegnare De Bernardi al Tar Valle d'Aosta in attesa della sentenza definitiva. (ANSA).