Scuola: quando il diritto d'autore si studia al liceo

(ANSA) - MILANO, 5 FEB - Un documento in dieci punti che propone buone pratiche sulla tutela della proprietà intellettuale. E' il decalogo stilato da alcuni studenti delle classi prime Liceo Scientifico Scienze Applicate di Scuola Europa a Milano, come lavoro conclusivo di un laboratorio di informatica incentrato proprio sul diritto d'autore. Lo scritto è stato inviato in occasione del Safer Internet Day al Miur, accompagnato da un appello dei ragazzi perché vengano prese in considerazione le loro idee e venga incentivato l'insegnamento di questa materia, insieme al tema della sicurezza in rete, nella scuola secondaria di secondo grado. Alla stesura hanno lavorato dieci studenti che hanno approfondito gli argomenti e individuato una soluzione in grado di tutelare le parti coinvolte, ovvero chi produce l'opera intellettuale e chi ne fruisce, e di semplificare e ottimizzare l'attività degli enti che normano o controllano il diritto d'autore, con il fine di combattere abusi, appropriazioni, plagi e pirateria.