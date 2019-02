Vandalizzata la tomba di Marx a Londra

(ANSA) - LONDRA, 5 FEB - Attacco deliberato contro la lapide che sovrasta la tomba di Karl Marx nel cimitero di Highgate, a Londra, presa a quanto pare a martellate nelle scorse ore secondo quanto denunciato da Ian Dungavell, chief executive del Friends of Highgate Cemetery Trust. La lastra di marmo - risalente al 1881 e poi incorporata nel più recente monumento funebre realizzato in onore del padre del comunismo nel 1954 - ha subito danni permanenti, come mostrano le immagini. "Non sarà più la stessa", ha commentato Dungavell, citato dal Guardian. Nessun altra tomba è stata toccata. Di qui la convinzione che si sia trattato non già d'un fatto casuale, ma di uno sfregio voluto contro la memoria del filosofo tedesco di Treviri che nell'800 incitò il proletariato alla rivoluzione. "Un attacco orribile", oltre che "una forma particolarmente approssimativa di messaggio politico", ha deplorato ancora Dungavell, con understatement tutto britannico. Sull'episodio indaga ora la polizia, nel tentativo di individuare il vandalo.