Per avere l'accredito si spaccia per Sergio Zavoli

Avrebbe creato un falso dominio web, denominato senato.eu, e poi diverse caselle di posta elettronica associate allo stesso dominio, per ottenere dalla Rai un accredito per il festival di Sanremo che ha inizio questa sera. Per questo motivo un 43enne napoletano deve rispondere di sostituzione di persona. Gli agenti della polizia postale hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione sequestrando diversi computer, supporti informatici e sette hard disk.

A far scattare le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, è stata una denuncia presentata dalla Rai dopo che era arrivata una email con la quale veniva chiesto per il 43enne napoletano un accredito per il festival. Gli investigatori del Centro nazionale anticrimine informatico della protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) della Polizia postale hanno accertato che l’uomo si era spacciato per l’ex senatore Sergio Zavoli. E poi che al falso dominio «senato.eu" erano state associate sei caselle di posta elettronica con i nomi di importanti personaggi istituzionali, del tutto ignari. Una di queste riportava addirittura quello dell’ex Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. La Polizia ha quindi scoperto la sostituzione di persona e provveduto al sequestro del dominio «senato.eu» e del contenuto delle sei caselle associate.