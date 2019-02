Il marito della Kyenge si candida con la Lega: "E' libero, matrimonio finito"

«Ribadisco e tutelo la sua libertà di candidarsi con chi desidera», «non c'è nessuna novità, salvo il fatto che si stia finalmente avvicinando la data dell’udienza davanti al giudice per la fine del nostro matrimonio; udienza da me richiesta ormai mesi addietro». Così l’eurodeputata del Pd Cecile Kyenge commenta in una nota le dichiarazioni del consorte, Domenico Grispino, fatte ieri sera alla Zanzara su Radio 24 in cui confermava di aver firmato nel weekend ai banchetti della Lega a favore di Matteo Salvini e in cui ha preannunciato la sua candidatura in lista con il Carroccio alle prossime comunali di Castelfranco Emilia (Modena).

«Comprendo lo sgomento di tutti, compreso quello dei militanti della stessa Lega», scrive Kyenge. Con la fine del matrimonio, sottolinea, «ho cercato da tempo di mettere un punto finale all’episodica ed indecorosa esibizione delle questioni familiari, e posso capire le fibrillazioni della vigilia dell’udienza stessa».