Regione Lazio cede ad Anas la gestione di 700 km strade

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Quasi 700 chilometri di strade finora gestite dalla Regione Lazio tornano in capo ad Anas, che in primavera farà partire su queste infrastrutture un piano di profonde manutenzioni da 80 milioni di euro. L'operazione è stata presentata dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti con l'ad di Anas Massimo Simonini. Tra le strade che passano ad Anas ci sono anche importanti consolari come la Cassia e la Cassia Bis, la Flaminia, la Tiburtina, la Casilina ma anche la Pontina, nota per essere una delle strade più pericolose d'Italia. Per la Pontina Anas prevede il ripristino di un tratto crollato a novembre in provincia di Latina, il risanamento del piano viabile e le barriere di sicurezza. Anas prevede anche il rifacimento del Ponte della Scafa e del viadotto dell'Aeroporto di Fiumicino. "Contemporaneamente - ha detto Zingaretti - la Regione sta mettendo in campo 72 milioni di euro sulla rete che prenderemo in gestione dalle province: in tutto aprono nelle strade del Lazio 152 milioni di euro di nuovi cantieri".