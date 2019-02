Lega: leader e ministro Interno Matteo Salvini a Terni

(ANSA) - TERNI, 5 FEB - Il ministro dell'Interno e segretario della Lega, Matteo Salvini, sarà domani mattina a Terni, a partire dalle 10. Lo annunciano nota il segretario della Lega Umbria, Virginio Caparvi, e il commissario per Terni, Barbara Saltamartini. Salvini incontrerà i cittadini in largo Elia Rossi Passavanti, in prossimità della sede locale del partito. "Salvini - si legge in una nota della Lega - dimostra ancora una volta la vicinanza alla città dell'acciaio che lo ha accolto calorosamente già in occasione delle elezioni comunali quando la Lega ha ottenuto il risultato storico del 30% e successivamente in vista del ballottaggio che ha poi premiato il partito del Carroccio con la vittoria schiacciante del sindaco Leonardo Latini. La visita del segretario federale rappresenta un'occasione importante per il territorio ternano che lo ospita". (ANSA).