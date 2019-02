Single a San Valentino, a Bologna una veglia di preghiera

(ANSA) - BOLOGNA, 5 FEB - Una veglia di preghiera per i single per San Valentino, nella chiesetta dedicata al patrono degli innamorati, nel centro di Bologna. La serata è inserita nel calendario di celebrazioni della parrocchia di Santa Maria della Carità che organizza una serie di appuntamenti dedicati all'amore: "Vogliamo estendere l'attenzione a questa dimensione bella e importante della vita anche a chi la vive con qualche fatica e sofferenza", spiega il parroco, don Davide Baraldi. E così l'11 febbraio alle 19 nella chiesa di Santa Maria e Valentino della Grada è prevista la messa con benedizione per tutti i single, alle 20 la veglia e poi cena insieme in un ristorante della zona. Il 12, la messa per fidanzati e coppie di sposi mentre il 13 la benedizione sarà per "chi ha vissuto il divorzio, la separazione e per le coppie e per le famiglie che vivono momenti di difficoltà". Le celebrazioni si concludono il 14 con la festa degli innamorati in S. Maria della Carità, con l'arcivescovo Matteo Zuppi.(ANSA).