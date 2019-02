(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Due fratelli si sono costituiti in QuesturA a Roma per l'investimento di due buttafuori avvenuto due settimane fa davanti un nota discoteca di Roma. Secondo quanto si è appreso i due avrebbero precedenti e sono stati arrestati dalla squadra mobile con l'accusa di tentato omicidio. I due sentendosi alle strette si sono presentati negli uffici di via di San Vitale.