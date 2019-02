Incendio Parigi, la sospettata ricoverata in psichiatria

(ANSA) - PARIGI, 5 FEB - Non è più in stato di fermo ma, dopo un sommario esame medico, la donna sospettata di aver incendiato questa notte il palazzo di Parigi in cui sono morte almeno 10 persone è stata ricoverata nell'infermeria psichiatrica della Prefettura. Le indagini hanno appurato che la donna, uscita dalla clinica psichiatrica da pochi giorni, era stata protagonista di una lite con un vicino che aveva protestato perché lei teneva troppo alto il volume della musica. Poco prima che la squilibrata appiccasse l'incendio era stata chiamata anche la polizia che però, esaminata la situazione, non aveva ritenuto di intervenire.