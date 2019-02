Siria: Netanyahu, incontrerò Putin a Mosca su presenza Iran

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 FEB - Il premier Benyamin Netanyahu ha ufficializzato il suo incontro a Mosca, il 21 febbraio, con il presidente Vladimir Putin. L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa seguita all'incontro con il presidente austriaco Alexander Van der Bellen in visita in Israele. Con Putin - ha spiegato Netanyahu - si discuterà principalmente di Iran e dei tentativi di Teheran di stabilire una presenza militare in Siria. Ma anche - ha aggiunto l'ufficio del premier - di temi regionali e del miglioramento del coordinamento di sicurezza tra gli apparati militari di Russia e Israele in Siria. "Abbiamo bloccato in molti modi questa avanzata e siamo costantemente impegnati nell'impedire - ha detto Netanyahu in conferenza stampa - all'Iran di creare un altro fonte di guerra contro di noi dall'altra parte delle Alture del Golan".