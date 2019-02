Papa: gli abusi sulle suore ci sono, ci stiamo lavorando

(ANSA) - AEREO PAPALE, 5 FEB - Gli abusi sessuali a danno delle suore da parte di chierici sono "un problema" nella Chiesa, su cui già si interviene, sospendendo i colpevoli, ma su cui "bisogna fare di più, anche sciogliendo congregazioni religiose in cui è entrata la corruzione, anche sessuale". Lo ha affermato papa Francesco rispondendo ai giornalisti durante il volo di ritorno da Abu Dhabi. 'E' vero, gli abusi sulle suore sono un problema, il maltrattamento delle donne un problema. Oserei dire che l'umanità non ha maturato: la donna è di seconda classe. Cominciamo da qua, dal problema culturale: poi si arriva ai femminicidi, ci sono Paesi dove i maltrattamenti delle donne arrivano ai femminicidi', ha aggiunto. 'Dentro la Chiesa - ha proseguito - ci sono stati dei chierici che hanno fatto questo, in alcune civiltà in maniera più forte di altre. Non e' che tutti fanno quello: ci sono stati sacerdoti, anche vescovi che l'hanno fatto. E credo che si faccia ancora, non è che una volta che ci si accorge poi la cosa finisce'.