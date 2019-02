Hawaii vogliono alzare età per acquisto sigarette a 100 anni

(ANSA) - NEW YORK, 5 FEB - Le Hawaii portano avanti la crociata contro il fumo: dopo essere diventate il primo Stato americano ad alzare l'età minima per l'acquisto di sigarette a 21 anni, ora pensano di aumentarla a 100 anni. Una simile proposta di legge equivarrebbe a bandire le bionde nello Stato Usa entro il 2024. Il deputato statale Richard Creagan, un medico, ha promosso una misura che mira a mettere portando il limite di età a 30 anni nel 2020, a 40 nel 2021, a 50 nel 2022 e a 100 anni nel 2024. Il divieto non coinvolgerebbe, secondo i media Usa, le sigarette elettroniche e i sigari. Negli Usa sono altri cinque gli Stati - California, New Jersey, Massachusetts, Oregon e Maine - che hanno l'età per fumare a 21 anni, e se la misura nelle Hawaii diventasse legge, potrebbe aprire la strada a divieti più ampi anche altrove.