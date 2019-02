Svezia: polizia, trovati i gioielli della corona rubati

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - I gioielli della corona svedese rubati lo scorso luglio sarebbero stati ritrovati alla periferia di Stoccolma, in mezzo alla spazzatura. La polizia locale ha spiegato che si sta lavorando per verificarne l'autenticità, riferisce la Bbc. I ladri si erano impossessati di due corone e di un altro emblema reale, adornati con perle, oro e altre pietre preziose, appartenuti ad un sovrano svedese del 17esimo secolo, custoditi nella cattedrale di Strangnas, a ovest della capitale. Ed erano fuggiti in motoscafo attraversando un lago nelle vicinanze. Adesso gli inquirenti hanno spiegato che "tutte le indicazioni finora dicono che gli oggetti ritrovati sono le insegne funebri di Carlo IX" e della regina Cristina, del 1611. Per il furto è attualmente sotto processo un 22enne, ma si cercano i complici.