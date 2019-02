Scassina distributore di "sex toys": arrestato

I carabinieri lo hanno sorpreso e arrestato mentre stava scardinando a Cesenatico il distributore automatico di 'sex toys' di uno sexy shop in viale della Repubblica. Si tratta di un 25enne di origini sudamericane, residente a Cervia (Ravenna), con precedenti penali.

Aveva escogitato un sistema per forzare l’apparecchio di distribuzione e asportare la merce. Utilizzava una barra di metallo con la quale, dopo aver scardinato la bocchetta di distribuzione degli articoli, riusciva a sfilare i prodotti.

E’ stato trovato in possesso, in uno zainetto, di articoli per giochi erotici per un valore di 300 euro. Altro materiale è stato ritrovato nella sua abitazione. Nel negozio aveva già colpito a raffica. E’ accusato di furto aggravato.