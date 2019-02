Venezuela: Assemblea nazionale approva aiuti umanitari

(ANSA) - CARACAS, 6 FEB - L'Assemblea nazionale venezuelana, controllata dall'opposizione, ha approvato a Caracas "una strategia di aiuto urgente complesso in alimentazione e salute per l'emergenza umanitaria", rivolta "alle persone la cui vita è in pericolo". In questo modo l'Assemblea, presieduta da Juan Guaidó, ha deciso di opporsi alla posizione del presidente Nicolás Maduro che si è detto contrario al suo ingresso perché rappresenterebbe il pretesto per un intervento militare degli Stati Uniti. Intanto il presidente dell'Assemblea nazionale costituente (Anc, controllata dal governo), Diosdado Cabello, ha designato una commissione che si incaricherà di realizzare una consultazione popolare sullo svolgimento anticipato delle elezioni legislative, in calendario per il 2020, come proposto dal presidente Nicolás Maduro. L'opposizione però, sostenuta da molti Paesi stranieri, ha chiesto di anticipare le presidenziali.