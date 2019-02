Rischio di discese in stato di alterazione psicofisica: segnalati 18 sciatori assuntori di droga

I controlli anti-droga sulle piste da sci del Palù, ad opera dei carabinieri di Chiesa in Valmalenco (Sondrio) con i colleghi della Sezione operativa di Sondrio, hanno portato in 3 ore alla segnalazione alle Prefetture di 18 sciatori quali assuntori di stupefacenti e alla denuncia in stato di libertà di un 33enne milanese per il reato di spaccio.

I carabinieri, con l’ausilio anche di unità cinofile addestrare giunte da Orio al Serio (Bergamo), hanno pure sequestrato circa 17 grammi di hashish, 10 di marijuana e 18 spinelli.

Si è trattato di un intervento preventivo per la sicurezza sulle piste, per evitare che in tanti affrontassero le discese in uno stato di alterazione psicofisica con possibilità di causare incidenti.

La maggior parte degli sciatori ora nei guai risiede a Milano e nell’hinterland del capoluogo lombardo.