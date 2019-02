Battisti: Pm, archiviare posizione Bonafede e Salvini

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine aperta in relazione alle modalità dell'arrivo a Ciampino del terrorista Cesare Battisti. Il fascicolo era stato avviato dopo un esposto che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di mancata tutela della dignità della persona arrestata, il ministro dell'interno Matteo Salvini e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. La richiesta di archiviazione è già stata inviata al Tribunale dei Ministri. All'attenzione dei magistrati di Roma sono arrivati almeno due esposti. Uno è a firma della Camera Penale della Capitale e puntava l'attenzione sul video pubblicato dal profilo Fb del ministro della giustizia, in cui sono state riprese le varie fasi dell'arrivo di Battisti comprese le procedure di fotosegnalamento effettuato negli uffici della Questura e quelle relative alle impronte digitali.