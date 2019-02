A22: procura Bolzano avvia accertamenti su caos neve

(ANSA) - BOLZANO, 6 FEB - La procura di Bolzano ha avviato accertamenti sul caos neve dello scorso fine settimana sull'autostrada del Brennero, in Alto Adige. La notizia diffusa dai quotidiani Alto Adige e Dolomiten è stata confermata all'ANSA dagli inquirenti. Per il momento non si tratta di un indagine formale, ma di accertamenti senza ipotesi di reato. La procura sta infatti acquisendo tutta la documentazione per verificare i motivi che hanno portato al blocco totale del traffico internazionale, soprattutto per quanto riguarda la presenza di motociclisti e di tir senza attrezzatura invernale. (ANSA).