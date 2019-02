Mattarella in Angola, incontro con presidente Joao Lourenco

(ANSA) - LUANDA (ANGOLA), 6 FEB - E' iniziata questa mattina la visita di Stato del presidente Sergio Mattarella nella Repubblica d'Angola. Dopo una sosta al memoriale di Agostinho Neto, il capo dello Stato è al palazzo presidenziale di Luanda per un incontro con il presidente Joao Lourenco. Al centro del colloquio la volontà reciproca di approfondire i rapporti bilaterali. In particolare, il governo di Luanda sta cercando di attrarre investimenti stranieri per sostenere un processo di diversificazione dell'economia che, dopo anni di crescita tumultuosa, sta registrando un preoccupante rallentamento dovuto alla caduta del prezzo del petrolio. L'Angola è infatti uno dei principali Paesi produttori di idrocarburi dell'Africa e può contare sull'estrazione mineraria, come i diamanti. Al di là della presenza decennale dell'Eni nel Paese dell'Africa occidentale, il governo di Luanda è oggi alla ricerca del settore pubblico e privato italiano, con particolare attenzione alle grandi infrastrutture e all'alta tecnologia.