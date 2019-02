Cadavere carbonizzato in auto a Modena, non escluso omicidio

(ANSA) - MODENA, 6 FEB - Un cadavere carbonizzato di una donna è stato trovato questa mattina in un'auto nei pressi dell'inceneritore di Modena da un carabiniere in borghese che era nei paraggi e ha notato il fumo provenire dalla vettura. Il corpo appartiene a una trentenne di origine marocchina, residente a Modena. Gli inquirenti, sul posto la squadra mobile, non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella di omicidio. Il cadavere è stato trovato nei sedili posteriori della vettura. All'interno una bottiglietta ma non è ancora chiaro se contenesse liquido infiammabile o meno.