Brexit: Tusk, attendiamo proposta realistica da May

(ANSA) - BRUXELLES, 6 FEB - "La posizione dei 27 è chiara ed è espressa nei documenti concordati col governo britannico. I 27 non fanno alcuna nuova offerta. L'intesa non è aperta per un nuovo negoziato. Spero che domani da May ascolteremo una proposta realistica su come mettere fine all'impasse" che si è creato a Westminster. Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nella sua dichiarazione congiunta col premier irlandese Leo Varadkar. Tusk ha avuto anche parole molto dure verso Londra: "Mi chiedo a cosa assomigli quel posto all'inferno per coloro che hanno promosso la Brexit senza nemmeno avere la bozza di un piano di come portarlo a termine in sicurezza".