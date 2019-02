Tav: Salvini, bizzarro che Parigi veda analisi e io no

(ANSA) - TERNI, 6 FEB - "Io, da vicepresidente del Consiglio che rappresenta gli italiani non ho l'esame costi-benefici della Tav ma pare che ce l'abbiano a Parigi. Questo è abbastanza bizzarro...": lo ha sottolineato Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa a Terni, dopo che il ministero delle Infrastrutture ha inviato alla Francia la relazione sui costi-benefici sulla Tav. "Salvini stia tranquillo, neanche io l'ho letta", è la controreplica di Luigi Di Maio aggiungendo che "però, quando io mi sveglio, penso al fatto che da Roma a Pescara ci vogliono 7 ore in treno, non mi sveglio pensando a un buco per collegare Torino-Lione. Non mi sveglio pensando a come collegare meglio italiani francesi, ma a come collegare meglio italiani e italiani".