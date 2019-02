(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Il cosiddetto decretone che contiene le misure sul reddito di cittadinanza e su Quota 100 dovrebbe arrivare in Aula, al Senato, martedì 19 febbraio, se concluso l'iter in commissione. Lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo. Qualora non fosse terminato l'esame da parte della commissione Lavoro, il provvedimento potrebbe slittare alla settimana che va da martedì 26 febbraio. In questo caso, nella settimana dal 19 febbraio sarebbe inserita la discussione di mozioni, tra cui quelle sulla Tav.