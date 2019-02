Ue: Kompatscher a Bruxelles, Europa ha bisogno delle Regioni

(ANSA) - BOLZANO, 06 FEB - "Più Regioni in Europa, più Europa nelle Regioni". Questo il messaggio che il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, lancia da Bruxelles, dove sta partecipando alla 133/a sessione plenaria del Comitato delle Regioni, organismo che compie 25 anni. "Le Regioni hanno bisogno dell'Europa per costruire delle relazioni più solide e rafforzare le cooperazioni virtuose fra territori - commenta Arno Kompatscher - ma anche l'Europa ha bisogno delle Regioni per raggiungere una coesione reale e concreta, in grado di far percepire ai cittadini l'importanza e il valore positivo di questa istituzione, che è un'istituzione nata per pacificare e per unire, e non certo per creare divisioni", ha detto il governatore altoatesino. "Solo attuando processi di decentralizzazione a livello locale, anziché di centralizzazione a livello nazionale possiamo riuscire ad avvicinare la Ue alle esigenze e ai bisogni delle popolazioni delle diverse Regioni", conclude Kompatscher.