Israele: muore un detenuto di Hamas, tensione nelle carceri

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 FEB - Torna a crescere la tensione in alcune carceri di Israele dopo la morte di Fares Baroud, un membro di Hamas recluso da 28 anni per aver ucciso un civile israeliano. Secondo quanto ha riferito il servizio carcerario israeliano Baroud, che era originario di Gaza, e' stato trasferito la scorsa notte dal carcere di Ramon (Neghev) nell' ospedale Soroka di Beer Sheva dove e' poi deceduto ''per l'aggravarsi di una malattia cronica''. Il servizio carcerario ha aperto un'inchiesta e ha subito elevato lo stato di allerta nelle prigioni dove sono reclusi i militanti della Intifada. Da parte sua la agenzia di stampa palestinese Wafa ha appreso da un 'Comitato di sostegno ai prigionieri' che la morte di Baroud - che da tempo soffriva di asma e di problemi allo stomaco - e' invece da attribuirsi ad una ''negligenza medica''. Due settimane fa gravi incidenti si sono verificati nel carcere di Ofer (Ramallah) dopo una ''ispezione a sorpresa'' in una cella di militanti palestinesi.