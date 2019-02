(ANSA) - WASHINGTON, 6 FEB - "Una vera opportunità per il mondo intero": così il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha commentato in una intervista a Fox il prossimo summit tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong. Vertice che, come ha annunciato il presidente Usa nel discorso sullo stato dell'Unione, si svolgerà il 27 e 28 febbraio in Vietnam. "Siamo molto fiduciosi che Kim rispetterà i suoi impegni per denuclearizzare il suo Paese", ha aggiunto Pompeo.