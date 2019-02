Thyssen: Bonafede, auspichiamo esecuzione sentenza entro '19

(ANSA) - TORINO, 6 FEB - "Ci auguriamo l'esecuzione della sentenza in Germania al massimo entro il 2019": lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ricevendo una delegazione di familiari delle sette vittime della Thyssen. Lo rende noto il direttore di Sicurezza e Lavoro, Massimiliano Quirico, che ha accompagnato a Roma la delegazione. Obiettivo dell'incontro, chiedere di nuovo informazioni sull'esecuzione della sentenza nei confronti dei manager della multinazionale tedesca, Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, ancora a piede libero in Germania. Bonafede ha riferito dell'incontro con l'omologa ministra tedesca che, ha spiegato, "si è dimostrata sensibile, ma non può chiedere direttamente a un magistrato di agire per eseguire la condanna". "Non si può creare un precedente così grave - ha affermato Bonafede - in Europa non ci si può sottrarre alla giustizia. Non abbiamo timori reverenziali nei confronti della Germania e dell'Europa, percorreremo tutte le strade possibili e staremo loro col fiato sul collo". (ANSA).