Brexit: venerdì May a Dublino per vertice con Varadkar

(ANSA) - LONDRA, 6 FEB - Theresa May sarà a Dublino venerdì, il giorno dopo l'ennesima missione a Bruxelles, per incontrare il collega irlandese Leo Varadkar e cercare anche a livello bilaterale quelle rassicurazioni sul backstop (il contestato meccanismo di salvaguardia del confine aperto Irlanda-Irlanda del Nord) che la sua maggioranza pretende per ratificare l'accordo sulla Brexit con l'Ue. La visita della premier britannica, annunciata da Dublino, è stata confermata sia da Varadkar sia da fonti a Londra. La settimana prossima May dovrebbe poi riferire entro mercoledì 13 alla Camera dei Comuni sui risultati del suo tentativo di 'piano B'. E sottoporre il giorno dopo al voto una mozione - emendabile dai deputati - o per illustrare un'intesa raggiunta con Bruxelles, o per sancire lo stallo e proporre una strategia alternativa. Se un accordo non fosse approvato entro il 29 marzo, data già fissata per la formalizzazione della Brexit e non vi fosse una richiesta di proroga accettata dai 27, scatterebbe di default un divorzio 'no deal'.