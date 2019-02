Serbia: opposizione vara piattaforma contro 'regime' Vucic

(ANSA) - BELGRADO, 6 FEB - In Serbia le principali forze di opposizione hanno approvato un documento comune, definito 'Accordo con il popolo', piattaforma programmatica nella quale si enunciano le principali linee di azione per contrastare quello che viene definito il 'regime autoritario' del presidente Aleksandar Vucic. I 7 punti del documento sottolineano che l'opposizione è pronta a boicottare le prossime elezioni se non verranno garantite le condizioni per una campagna elettorale corretta e un voto realmente libero e democratico. Si afferma l'impegno a lavorare per un ritorno in Serbia dei principi democratici e dello stato di diritto, con media realmente liberi e indipendenti e un sistema giudiziario non condizionato dalla politica. Firmatari sono i leader della Alleanza per la Serbia (SzS) - cartello d'opposizione che raggruppa partiti e movimenti molto eterogenei, dall'estrema destra all'estrema sinistra -, Vuk Jeremic, Dragan Djilas, Bosko Obradovic, Borko Stefanovic, l'ex presidente Boris Tadic e singoli deputati.