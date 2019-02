(ANSA) - ROMA, 6 FEB - La memoria presentata in Giunta per le Immunità del Senato dal ministro dell'Interno Salvini sul caso Diciotti "è esclusivamente "tecnica" perché, si spiega in una nota, "tale è il giudizio che la Giunta deve dare sul caso" e non "politica". "I componenti e il presidente della Giunta - si osserva - leggeranno il testo non prima di domani e per rispetto nei loro confronti non sarà divulgato integralmente fino a quel momento. La memoria, che non entra nel merito della sussistenza o meno del reato di sequestro, non contiene attacchi di sorta ai giudici".