Venezuela: proposta mediazione al gruppo contatto Ue

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 7 FEB - Messico, Uruguay e Paesi dei Caraibi (Caricom) hanno messo a punto il 'Meccanismo di Montevideo', una proposta di mediazione che sarà presentata al gruppo di contatto promosso dall'Ue che si riunisce oggi nella capitale uruguayana. Il meccanismo - precisa un comunicato della presidenza del Messico - vuole essere una proposta di diplomazia "attiva, propositiva e conciliatoria" per "contribuire a far sì che il popolo venezuelano e gli attori implicati possano trovare una soluzione alle loro divergenze. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro, ha affermato il suo sostegno "assoluto" alla proposta. "Annuncio - ha dichiarato a margine di esercitazioni militari in atto nello Stato di Zulia - il sostegno assoluto del governo del Venezuela", aggiungendo che "siamo pronti e preparati a partecipare ad un processo di dialogo sovrano e costituzionale, per la ricerca di una agenda nazionale di accordo, pace e intesa".