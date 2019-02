Esplosione di gas provoca incendio a San Francisco

(ANSA) - NEW YORK, 7 FEB - L'esplosione di una linea di gas a San Francisco ha causato un grande incendio, con fiamme almeno in cinque edifici. I pompieri hanno evacuato i palazzi limitrofi. Al momento non ci sarebbero feriti. ''C'erano otto lavoratori vicino alla scena dell'esplosione. Sono tutti in salvo e non ci sono al momento feriti'' riferiscono le autorità locali.