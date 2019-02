(ANSA) - BEIRUT, 7 FEB - "Il ministro Trenta ha sollecitato l'avvio di una valutazione tecnica: siamo in una fase preliminare, acquisiremo questa valutazione che riguarda soltanto il contingente in Afghanistan" e che si "inserisce e si coniuga in un processo di pace che auspichiamo venga finalizzato nei prossimi mesi". Lo dice il premier Giuseppe Conte a Beirut. "Su altri contingenti non è in corso nessuna valutazione tecnica ad eccezione di quello di stanza a Mosul e a fine marzo è previsto che ritireremo quel contingente".