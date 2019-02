Brexit: Ue, incontro May-Juncker su prossimi passi in corso

(ANSA) - BRUXELLES, 7 FEB - "L'incontro" tra la premier britannica Theresa May e il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker "per riesaminare i prossimi passi per raggiungere una Brexit ordinata è in corso", scrive su Twitter il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas. Secondo fonti, May non ha una proposta concreta da presentare ai vertici dei leader dell'Ue per uscire dall'impasse sulla Brexit, come era stato invece chiesto nei giorni scorsi dai vertici delle istituzioni dell'Ue.