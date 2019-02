(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Manteniamo il riserbo ma posso dire che l'Italia non ha mai lasciato indietro nessuno e ha sempre seguito ogni caso con il massimo scrupolo e la massima attenzione". Così il sottosegretario agli Esteri, Guglielmo Picchi a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. "Anche la vicenda di padre Dall'Oglio - ha detto - vogliamo si concluda con certezze e risposte chiare. Lo dobbiamo a ogni cittadino italiano che opera all'estero in qualsiasi forma, sia che faccia il missionario come padre Dall'Oglio sia che faccia qualsiasi altro mestiere. Ribadisco il massimo impegno per ogni cittadino italiano all'estero", ha aggiunto Picchi.