I gilet gialli francesi annunciano una manifestazione a Sanremo

Maxime Nicolle, uno dei principali leader dei Gilet Gialli, annuncia una mobilitazione a Sanremo, per «far valere le nostre rivendicazioni e mostrare al governo italiano chi sono le vere casacche gialle. E che quelli incontrati a Parigi non sono rappresentanti del movimento: Di Maio ha sbagliato interlocutori». Nicolle, noto sui social come Fly Rider ha detto all’ANSA che alla manifestazione, in programma domani alle 14, ci saranno casacche gialle italiane e francesi. Sarà di natura «assolutamente pacifica, non abbiamo alcuna intenzione di entrare all’Ariston», ha precisato.