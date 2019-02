Inviato Guaidò a Roma, solo con noi elezioni vere

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Essere neutrali significa accettare la nostra costituzione", e cioé il fatto che a fronte di "un vuoto di potere il capo del parlamento deve assumere la presidenza per portare il paese a elezioni trasparenti". Lo ha detto all'ANSA Rodrigo Diamanti, uno degli esponenti della delegazione venezuelana inviata a Roma da Juan Guaidò per incontri con le istituzioni italiane, a partire dal ministro Salvini, "per spiegare la nostra costituzione". E per rinnovare l'appello all'Italia perché riconosca Guaidò, "l'unica maniera per arrivare a elezioni".