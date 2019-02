Consip, Pg Cassazione chiede condanna pm Woodcock e Carrano

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Condannare il pm di Napoli Henry John Woodcock alla censura e la sua collega Celestina Carrano all'ammonimento. Lo ha chiesto alla Sezione disciplinare del Csm il Pg della Cassazione Mario Fresa nel processo a carico dei due magistrati. Entrambi sono accusati di aver violato i diritti di difesa dell'ex consigliere di Palazzo Chigi Filippo Vannoni, ascoltato nell'inchiesta Consip come testimone, e dunque senza difensore, quando in realtà secondo l'accusa c'erano già gli elementi per iscriverlo nel registro degli indagati.