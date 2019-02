Palio Siena:Milo Manara realizzerà'cencio'carriera 16 agosto

(ANSA) - SIENA, 7 FEB - Sarà Milo Manara a realizzare il drappellone per il Palio di Siena del 16 agosto, dedicato alla Madonna dell'Assunta. E' quanto sancito nella delibera della giunta comunale riunitasi nel pomeriggio che ha deciso anche l'artista Giosetta Fioroni dipingerà il 'cencio' per il 2 luglio. Manara tornerà a Siena dopo che, a cavallo tra il 2011 e il 2012, aveva esposto la personale dal titolo 'Le stanze del desiderio' nel complesso museale del Santa Maria della Scala. Il celebre fumettista che vanta anche una collaborazione con Federico Fellini ed ha celebrato di recente i 50 anni di carriera, è stato l'autore dei disegni utilizzati come riferimento per la realizzazione delle animazioni della serie "Adrian". (ANSA).