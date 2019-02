La pasionaria dei gilet gialli: "Di Maio pensi all'Italia"

«Dopo questa telenovela ho solo voglia di dire una cosa: ma occupatevi di casa vostra. Non si fa politica con le ingerenze in altri Paesi, non abbiamo bisogno di forze straniere in casa nostra": intervistata dall’ANSA, Jacline Mouraud, tra le principali leader dei gilet gialli, fondatrice del Movimento Les Emergents, bolla così la missione del vicepremier italiano Luigi Di Maio in Francia. «Francamente - ha aggiunto - quanto accaduto mi pare poco serio. Ho l’impressione di essere nel cortile della ricreazione».