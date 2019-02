Torino: caso Pasquaretta, assessore Sacco torna davanti a pm

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - L'assessore al Commercio del Comune di Torino, Alberto Sacco, è stato ascoltato stamattina in procura nell'ambito dell'inchiesta che vede l'ex portavoce della sindaca Luca Pasquaretta indagato di estorsione. Sacco era già stato sentito come testimone la scorsa settimana. "Ho fornito precisazioni che l'altra volta non ero in grado di dare", ha dichiarato dopo essere stato interpellato dall'ANSA. L'ipotesi degli investigatori è che Pasquaretta abbia esercitato pressioni per ottenere un posto di lavoro dopo la cessazione del suo incarico di portavoce.