Francia: Sibilia, mai più in ginocchio. Ma discutiamo

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Siamo in Europa e se un paese europeo attua politiche che mettono in pericolo l'unione o l'economia di uno dei paesi dell'Unione è sacrosanto criticarlo. A chi vuole l'Italia "azzerbinata" all'asse Franco-tedesco rispondiamo che le cose sono cambiate e deve farsene una ragione. I cittadini hanno scelto alle elezioni che linea tenere. Con buona pace di Macron che ha definito "lebbrosi" le forze politiche che governano l'Italia oggi. Io ringrazio sempre la civiltà e il coraggio dei cittadini italiani che hanno saputo fare la rivoluzione democratica e civile con una matita nell'urna. Senza tagliare la testa a nessuno. Piuttosto si provi a rispondere nel merito della politica monetaria in Africa e i risvolti pericolosi in Europa o alle preoccupazioni sacrosante dei gilet gialli. Inutile sollevare polveroni e polemiche. Si discuta di soluzioni". Lo dichiara il deputato M5S e sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia, in un post su Facebook.