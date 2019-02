Fico, giù costi politica anche con poco

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - "Riduzione delle spese e rispetto dell'ambiente si realizzano anche, e soprattutto, da tante piccole azioni e accorgimenti. Come, per esempio, l'attenzione ai toner per le stampanti! La Camera dei deputati nei prossimi tre anni risparmierà anche su questo, introducendo la possibilità di usare toner rigenerati, a differenza di quanto previsto dal precedente bando di gara". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico. "A fronte dei circa 860mila euro spesi nello scorso triennio - prosegue Fico - il nuovo appalto è stato aggiudicato per un valore che permetterà di spendere, sempre in tre anni, poco più di 330mila euro. Una differenza considerevole, un risparmio concreto possibile grazie al lavoro del Collegio dei Questori. Sono tanti gli aspetti, anche meno visibili, riguardo costi e trasparenza di Montecitorio a cui stiamo lavorando. E su ognuno di questi vi dirò passo dopo passo!" conclude Fico.