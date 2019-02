India: valanghe in Kashmir, 3 morti

(ANSA) - SRINAGAR, 8 FEB - Le forti nevicate hanno causato valanghe e frane nella regione himalayana del Kashmir che hanno ucciso tre persone, mentre 11, tra cui dei poliziotti, sono rimaste intrappolate in una stazione dei pompieri. Lo riferisce la polizia. Un uomo è morto quando una valanga ha sepolto la sua casa nella zona di Kokernag ieri sera, mentre due membri della famiglia sono stati salvati nella notte. Altre due persone sono rimaste uccise da una frana che ha colpito una strada che collega la Valle del Kashmir con la regione di Jammu. L'agente P. Pani ha spiegato che le 11 persone rimaste intrappolate si erano invece rifugiate nella caserma dei pompieri a Banihal perché non era mai stata colpita dalle valanghe che colpiscono spesso la zona. Decine di persone sono state evacuate dall'area, dove si sono interrotte le comunicazioni e la fornitura di energia elettrica, così come il traffico aereo nella parte indiana del Kashmir, di fatto isolando la regione dal resto dell'India.