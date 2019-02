Castelli in procura,cronisti allontanati

(ANSA) - TORINO, 8 FEB - Il viceministro Laura Castelli è stata ascoltata oggi in procura Torino come testimone nell'inchiesta che riguarda la presunta estorsione messa in atto dall'ex portavoce della sindaca Luca Pasquaretta ai danni della Appendino. L'audizione si è svolta alla settimo piano nell'ufficio dell'ex procuratore, Armando Spataro. Al termine i giornalisti sono stati allontanati e fatti uscire dal palazzo di giustizia dai carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni investigative, dopo la fine del suo incarico di portavoce, Pasquaretta avrebbe esercitato pressioni sulla sindaca per ottenere un nuovo lavoro. A settembre ottenne una collaborazione con Laura Castelli, che ha troncato il rapporto la scorsa settimana non appena si sono sparse le prime notizie sull'esistenza dell' inchiesta. L'audizione del viceministro è durata due ore.