Fico alla Fondazione Famiglia di Maria, qui storie migliori

(ANSA) - NAPOLI, 8 FEB - Attività di laboratorio per minori dai 6 ai 16 anni, oltre a servizi di trasporto e mensa. Sono 120 i ragazzi di cui si occupa la Fondazione Famiglia di Maria con sede tra Barra e San Giovanni, periferia orientale di Napoli spesso agli onori delle cronache per fatti di criminalità. Una realtà attiva sul territorio che oggi ha ricevuto la visita del presidente della Camera Roberto Fico. Il presidente della fondazione nata sulle ceneri dell'ex orfanotrofio gestito un tempo dalle suore, Anna Riccardi, ha illustrato a Fico le attività in favore dei ragazzi chiedendo un impegno per trasformare il campetto di calcio in cemento in uno in erba sintetica. Alla fine della visita lancio di coriandoli e un quadretto dipinto dai ragazzi in omaggio al Presidente con su scritto "Non chiamateci baby gang, chiamateci bambini". "Credo che nelle periferie ci siano le storie migliori - ha sottolineato Fico - ed è da questi luoghi in cui è sempre ricominciato tutto. Qui ha prevalso la cooperazione sulla lotta personale".