Venezuela: Guaido', martedì in piazza

(ANSA) - CARACAS, 8 FEB - Il presidente del Parlamento venezuelano, Juan Guaidó, ha rivolto un appello alla popolazione a scendere in strada martedì per esigere la definitiva fine dell'"usurpazione" della presidenza da parte di Nicolás Maduro. In un tweet Guaidó ha fissato l'appuntamento per le 10.00, sottolineando che "continueremo fino a raggiungere il nostro obiettivo". In un altro messaggio il leader ha indetto per "domani e domenica mobilitazioni nelle strade" avvertendo che "ci organizzeremo per far arrivare l'aiuto umanitario".