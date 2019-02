Molestie: seconda accusa per vice governatore dem Virginia

(ANSA) - WASHINGTON, 9 FEB - Diventa sempre più imbarazzante la situazione per i dem in Virginia, dove tre alti dirigenti del partito si rifiutano di dimettersi per accuse di presunto razzismo o abuso sessuale. Oggi una seconda donna, Meredith Watson, ha accusato il vice governatore Justin Fairfax di averla stuprata 19 anni fa quando entrambi erano alla Duke University. Un attacco premeditato e aggressivo, ha rivelato il suo avvocato, sostenendo che le accuse sono corroborate dalle dichiarazioni di amici e messaggi elettronici. Watson ha spiegato di essere uscita allo scoperto dopo che Vanessa Tyson, una docente universitaria, ha accusato Fairfax di averla costretta a fare sesso orale in una stanza d'albergo nel 2004 durante la convention nazionale democratica. Fairfax ha respinto la nuova accusa sostenendo di essere vittima di una campagna diffamatoria e chiedendo una indagine per essere scagionato. Ma nel parlamento locale qualcuno già sta preparando l'impeachment.