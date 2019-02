Abc, denaro donazioni a legale Kushner

(ANSA) - WASHINGTON, 9 FEB - Il comitato elettorale di Donald Trump ha speso nel 2018 quasi 100 mila dollari di donazioni per pagare le spese legali di Jared Kushner, suo genero e consigliere alla Casa Bianca. Lo riporta la Abc, precisando che i soldi erano destinati a Abbe Lowell, l'avvocato assunto per rappresentare Kushner nell'indagine del procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller sul Russiagate. La fortuna del marito di Ivanka Trump è stimata in oltre 300 milioni di dollari. Contro Kushner al momento non è stata formalizzata alcuna accusa.